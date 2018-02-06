Парковки, автобусы, новые маршрутки. Что ждет рязанский транспорт в этом году

Вот уже третий месяц рязанцы платят за общественный транспорт 23 рубля, в городе в тестовом режиме запустили новые платные парковки на второстепенных улицах города, а по маршрутам пустили троллейбусы, которые прибыли из «Москвы» в качестве помощи. RZN.info пообщался с начальником городского управления транспорта Сергеем Куликом и обсудил актуальные для рязанцев вопросы.

В интервью Сергей Кулик рассказал об ужесточении требований к маршрутчикам, выделенных полосах для общественного транспорта, новых платных парковках и «московских» автобусах на улицах Рязани.

— Сергей Николаевич, с 15 января в Рязани запустили новые платные парковки. Проект совместно с «Ростелекомом» направлен на повышение пропускной способности и скорости движения в городе, создание комфортных условий для движения общественного транспорта. Для чего новые парковки появились на участках улиц Урицкого, Полевой, Газетном и Бульварном переулке, где пропускная способность машин минимальна?

— Одна из задач организации парковочного пространства заключается в том, чтобы разгрузить транспортные магистрали города. Это достигается как раз за счет вывода парковочных мест на второстепенные улицы. Безусловно, такой вариант положительно сказывается на движении транспортного трафика на центральных улицах. Сергей Кулик

Наши читатели столкнулись с проблемой: при действующем абонементе они получили штрафы о нарушении правил парковки. Куда обращаться в такой ситуации и как добиться отмены правонарушений?

— Недавно мы разбирали инцидент, когда при действующем абонементе автовладелец был привлечен к административной ответственности. Его причиной стал некорректный ввод данных в систему при регистрации абонемента. Каждый подобный случай мы вместе с оператором проекта рассматриваем индивидуально и держим на особом контроле.

Что касается жалоб на вынесенные постановления об административных правонарушениях за нарушения правил пользования парковками, то они рассматриваются только в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

— Когда планируется третий этап создания платных парковок в Рязани? Какие улицы туда хотят включить?

— Не раньше весны, когда наступят более благоприятные погодные условия для обследования улично-дорожной сети. К этому же времени мы сможем предварительно оценить эффект от работы первых двух этапов. Тогда совместно с оператором можно будет переходить к работе над третьим этапом создания платного парковочного пространства.

Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы (Статья)

Сейчас могу только напомнить, что, как и ранее, на магистральных улицах платных парковок не будет. А перечень второстепенных, на которых будут в дальнейшем организованы платные парковки, будет утвержден соответствующим постановлением администрации города Рязани.

— В 2018 году из Москвы в Рязань поступят 20 автобусов и 10 троллейбусов. Это означает, что аналогичное количество машин будет списано из «УРТ» и «Автоколонны №1310»?

— Да, все верно. Списание подвижного состава будет производиться планомерно. По мере ввода в эксплуатацию поступивших из Москвы автобусов будут списываться в основном морально и технически устаревшие модели. Например, автобусы марки Икарус-260 и Икарус-280 — те, которые в народе называют «гармошкой», некоторые другие, также выработавшие свой ресурс. Будем знакомы. Какие автобусы и троллейбусы Рязань получила в подарок от столицы

По количеству пока не скажу — определим исходя из производственной необходимости «Автоколонны» и «УРТ». При этом мы будем учитывать потребность горожан в транспортном обслуживании.

— Новые автобусы из Москвы отличаются от рязанских отсутствием «гармошки», не станет ли проблемой для городских улиц удлиненная форма машины? Потребуется ли водителям автоколонны дополнительное обучение на «новые» автобусы?

— Мы слышали об этих опасениях, но фактически они не имеют под собой никакого практического обоснования. Технические характеристики поступивших из Москвы автобусов не уступают по маневренности машинам других марок, которые эксплуатирует наша автоколонна, в том числе сочлененным, поэтому их использование на маршрутной сети города Рязани не станет проблемой. Технические характеристики поступивших из Москвы автобусов не уступают по маневренности машинам других марок

Что касается дополнительного обучения. Управлять поступившими из Москвы автобусами имеют право все водители автоколонны, у которых есть водительские удостоверения с открытой категорией «Д» или «ДЕ». Им дополнительного обучения не потребуется.

Единственное, что им нужно будет сделать, — пройти перед выходом на городские маршруты предварительную стажировку на этих автобусах: два часа теоретической подготовки (общей для всех водителей, которые будут работать на этих автобусах) и 32 часа индивидуальной практики. Буквально 2 февраля первая машина вышла на линию регулярных перевозок №17 — один из самых протяженных и с наибольшим количеством автобусов марки Икарус, которые должны заменить «московские» автобусы. Еще один маршрут, который будет протестирован в ближайшее время — это маршрут №6. Буквально 2 февраля первая машина вышла на линию регулярных перевозок №17

— На какие маршруты выйдет прибывшая техника?

— Приоритет будет отдаваться тем маршрутам, которые отличаются наибольшим пассажиропотоком и обслуживаются «гармошками» — Икарусами-280. Остальные пока под вопросом, посмотрим результаты тестовых поездок.

Ну и, как вы, наверняка, помните, с 25 января на линию вышли 10 троллейбусов, прибывших из Москвы. Сейчас они работают на маршрутах №№1, 3, 5, 6, 9, 10, 16.

— Когда в Рязани появятся новые маршрутки большей вместимости «ПАЗ Вектор NEXT»?

— Это будет поэтапный переход коммерческого транспорта на использование подвижного состава повышенной вместимости — более 70 пассажиров. «ПАЗ Вектор NEXT»

Могу вам приоткрыть наши планы в этом направлении. Ближе к весне мы организуем выставку новых моделей производства ПАЗ для того, чтобы наши перевозчики могли познакомиться и оценить их основные эксплуатационные характеристики. В конце этого — начале следующего месяца совместно с Павловским автозаводом мы планируем передать на тестовую эксплуатацию коммерческому перевозчику один из образцов. Это будет автобус повышенной вместимости, оборудованный для перевозки маломобильных групп и работающий на компримированном природном газе.

— К концу 2018 года все коммерческие перевозчики в Рязани должны перейти на систему АСОП. Машины, в которых будет отсутствовать безналичная оплата, не допустят до рейсов?

— Переход на автоматизированную систему оплаты проезда всех коммерческих перевозчиков — наша приоритетная задача. Дело даже не в том, что возможность безналичной оплаты на всем пассажирском транспорте — это удобно. От реализации этого этапа напрямую зависит дальнейшее развитие АСОП. Безусловно, это вопрос, который нельзя откладывать в долгий ящик. И да, мы рассчитываем, что оборудование коммерческого транспорта терминалами безналичной оплаты планируем завершить уже в этом году. Оборудование коммерческого транспорта терминалами безналичной оплаты планируем завершить уже в этом году

— Управление транспорта занимается изучением пассажиропотока с помощью камер видеонаблюдения, в январе планируется установка 10 камер. На каких маршрутах они появятся, сколько камер хотят установить в 2018 году всего?

Да, мы установили 10 камер подсчета пассажиропотока. Речь идет только о коммерческих автобусах, так как на муниципальном транспорте мы имеем полную картину по данным терминалов. В «маршрутках» же мы будем снимать соответствующие показатели с видеорегистраторов и стерео-камер мониторинга на протяжении нескольких месяцев 2018 года. Работать они будут попеременно на всех городских маршрутах.

— В концепцию развития городского транспорта вошло создание выделенных полос для общественного транспорта, на какой стадии находится эта работа, планируется ли их появление в Рязани в ближайшие три года?

— Создание выделенных полос для движения общественного транспорта — мероприятие, которое требует серьезной предварительной подготовки, как с точки зрения планировочных решений, так и финансирования. В настоящее время администрация работает именно над этими двумя вопросами. Проще говоря, — где оптимально организовать выделенные полосы, и сколько это будет стоить.

Так вот, по срокам подготовительных мероприятий я могу сказать — их планируется завершить в этом году. А вот по результатам этих исследований можно будет уже предметно разговаривать о создании выделенных полос. «Переход на автоматизированную систему оплаты проезда всех коммерческих перевозчиков — наша приоритетная задача»

— Проектом постановления об ужесточении требований к коммерческим перевозчикам для автобусов типа М-3 ввели обязательную установку камер в салонах машин и системы информирования пассажиров (автоматической или голосовой). Когда эти требования вступят в силу?

— Решение уже принято. Требования вступят в силу вместе с постановления администрации города Рязани об утверждении соответствующих Требований к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории города Рязани. Сейчас документ проходит необходимые для этого согласования. Планируется, что он будет подписан в ближайшее время.

— Тем же постановлением вводятся требования и на топливо: для бензиновых и газовых силовых — не ниже Евро-5, для дизельных — не ниже Евро-4. Кто и как будет контролировать заправку машин?

— Требования Евро-5 и Евро-4 являются технической характеристикой транспортного средства, а не топлива. Требование к экологическому классу автобусов закрепляется в реестре и картах маршрута. Отклонение от него влечет привлечение к административной ответственности. Создание выделенных полос для движения общественного транспорта — мероприятие, которое требует серьезной предварительной подготовки

Контроль за исполнением этой нормы — компетенция соответствующего подразделения Управления государственного автодорожного надзора.

— В документе также говорится об установке на автобусах класса М-3 низкопольной конструкции кузова или оборудования для перевозки маломобильных групп населения до 2020 года. Когда начнется эта работа и на скольких автобусах планируется установить оборудование?

— Норма, о которой вы говорите, призвана сделать не только муниципальный, но и коммерческий транспорт более доступным для маломобильных групп населения. Кроме того, требование закреплено постановлением Правительства РФ и является очень важной социальной задачей.

При этом речь не идет именно о низкопольной конструкции. За перевозчиком остается право выбора — оснастить ли свое транспортное средство специальным оборудованием или пустить автобус, имеющий соответствующий кузов.