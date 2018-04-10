В Рязанской области открыли движение по еще одному подтопленному мосту

В Ряжске открыли движение по подтопленному мосту. Об этом сообщил
Вода в реке Хупта спала, проезд открыли.
На данный момент в области подтоплено около десятка мостов. Из-за этого несколько населенных пунктов
Напомним, вода
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Ряжске открыли движение по подтопленному мосту. Об этом сообщил
Вода в реке Хупта спала, проезд открыли.
На данный момент в области подтоплено около десятка мостов. Из-за этого несколько населенных пунктов
Напомним, вода
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Чтобы узнать, как готовят главные символы предстоящий Пасхи в Рязани, корреспондент RZN.info отправился в пекарню при местной епархии.