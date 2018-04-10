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11:47, 10 апреля 2018 245
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В Рязанской области открыли движение по еще одному подтопленному мосту

В Рязанской области открыли движение по еще одному подтопленному мосту

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Ряжске открыли движение по подтопленному мосту. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

Вода в реке Хупта спала, проезд открыли.

На данный момент в области подтоплено около десятка мостов. Из-за этого несколько населенных пунктов остались без сухопутной связи с внешним миром.

Напомним, вода поднималась над полотном моста в Ряжске на 20 сантиметров.


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