В Рязанской области подтопило еще семь мостов

В Рязанской области подтопило еще семь низководных мостов. Об этом в среду, 4 апреля,
В Сапожковском районе под воду ушли три моста: у скита Свято-Данилова монастыря, у поселка Красная Яблонька и села Ширино. На 70 сантиметров вода поднялась над мостом у старожиловской деревни Бутырки.
Объездных путей к этим населенным пунктам нет.
Еще три моста подтопило в Кораблинском районе. В селу Кипчаково можно добраться в объезд: через деревню Княжое и поселок Газопровод по высоководному железобетонному мосту (9 километров). К деревне Шилово можно проехать через пронское село Маклаково (19 километров), а к деревне Быково — через железнодорожный мост у поселка Проницы (19 километров).
Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено.
Ранее под воду ушли две переправы в
МЧС