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11:00, 4 апреля 2018 210
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В Рязанской области подтопило еще семь мостов

В Рязанской области подтопило еще семь мостов

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Рязанской области подтопило еще семь низководных мостов. Об этом в среду, 4 апреля, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В Сапожковском районе под воду ушли три моста: у скита Свято-Данилова монастыря, у поселка Красная Яблонька и села Ширино. На 70 сантиметров вода поднялась над мостом у старожиловской деревни Бутырки.

Объездных путей к этим населенным пунктам нет.

Еще три моста подтопило в Кораблинском районе. В селу Кипчаково можно добраться в объезд: через деревню Княжое и поселок Газопровод по высоководному железобетонному мосту (9 километров). К деревне Шилово можно проехать через пронское село Маклаково (19 километров), а к деревне Быково — через железнодорожный мост у поселка Проницы (19 километров).

Жизнеобеспечение населенных пунктов не нарушено.

Ранее под воду ушли две переправы в Скопинском и Ряжском районах.

МЧС предупредило о подтоплении десяти мостов в Рязанской области.


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