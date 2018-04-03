В Ряжске подтопило мост

В Ряжске подтопило низководный мост. Об этом
Вода в реке Хупта поднялась на 20 сантиметров выше моста. Жизнеобеспечение не нарушено.
Объехать подтопленный мост можно через улицы Горького, Энгельса, Мичуринскую, Свободы до улицы Рабочих.
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Фото: Pixabay.com
В Ряжске подтопило низководный мост. Об этом
Вода в реке Хупта поднялась на 20 сантиметров выше моста. Жизнеобеспечение не нарушено.
Объехать подтопленный мост можно через улицы Горького, Энгельса, Мичуринскую, Свободы до улицы Рабочих.
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