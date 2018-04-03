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17:00, 3 апреля 2018 525
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В Ряжске подтопило мост

В Ряжске подтопило мост

Фото: Pixabay.com

В Ряжске подтопило низководный мост. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Вода в реке Хупта поднялась на 20 сантиметров выше моста. Жизнеобеспечение не нарушено.

Объехать подтопленный мост можно через улицы Горького, Энгельса, Мичуринскую, Свободы до улицы Рабочих.


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