Рязанские ТРЦ прокомментировали свой уровень готовности к возможным пожарам

Крупные рязанские торгово-развлекательные центры рассказали корреспонденту RZN.info про свой уровень противопожарной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.

После трагедии, которая произошла в Кемерове в минувшее воскресенье, губернатор Николай Любимов поручил проверить все торгово-развлекательные центры и школы.

Начальник отдела безопасности ТЦ «Виктория плаза»:

«У нас две самые современные системы безопасности. Они включают электронную часть — около четырех тысяч датчиков и водяную систему пожаротушения. Все оборудование регулярно проверяется — один раз в три месяца, также проводится тренировка персонала. В прошлом году у нас произошло пять эвакуаций. Каждая в среднем заняла 13-14 минут. Все запасные двери оборудованы системой антипаника: их можно открыть только изнутри, снаружи нельзя. Все запасные выходы и лестницы, их семь, имеют датчики сигнализации и видеонаблюдение. Они тоже проверяются. Посторонние люди туда попасть не могут. Могу сказать с уверенностью, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, система сработает исправно, и люди смогут свободно покинуть помещение».

«Все запасные двери оборудованы системой антипаника»

Вадим Живогляд, управляющий ТРЦ «М5 Молл»:

«ТРЦ „М5 Молл“ готов к любым экстренным и нештатным ситуациям. Проверка противопожарного оборудования и учения проводятся регулярно и в строгом соответствии с требованиями законодательства и технических регламентов. Центр располагает всем необходимым оборудованием для обеспечения экстренной эвакуации и содействия МЧС в ликвидации любых чрезвычайных ситуаций. Руководство службы безопасности ТРЦ еженедельно проводит инструктаж своих сотрудников и отрабатывает действия при различных сценариях развития нештатной ситуации. Важно, что ТРЦ „М5 Молл“ — одноэтажное здание без подвальных помещений и подземных парковок, что существенным образом снижает любые риски в случае необходимости проведения экстренной эвакуации посетителей и персонала».

«Руководство службы безопасности ТРЦ еженедельно проводит инструктаж своих сотрудников»

Михаил, гендиректор управляющей компании, обслуживающей ТЦ «Барс на Московском»:

«По всему торговому центру установлена автономная система контроля за противопожарной безопасностью. Помещения оснащены датчиками проводными и автономными, системой пожаротушения, информация с которых поступает на круглосуточный пульт охраны. Так как торговый центр уже не новый, ежегодно ведется мониторинг строительных конструкций здания. Противопожарной безопасности уделяется большое внимание независимо от пожара в Кемерове. Все запасные выходы проверяются, лично я проверяю их ежедневно в „Барс Премиум“. С этого года выход, который работал только в вечернее время со стороны кинотеатра, работает постоянно для снижения нагрузки на эскалаторы и для разгрузки основных входных групп. Что касается автоматических дверей, то при возникновении неисправности автоматика работает по принципу отключения. В случае аварии происходит отключение электроэнергии и эти двери можно открыть руками. На каждом этаже есть планы эвакуации, и все арендаторы проинструктированы, как действовать и куда направлять посетителей в случае опасности».

«Противопожарной безопасности уделяется большое внимание независимо от пожара в Кемерове»

Константин Богатов, владелец батутного центра:

«В торговом центре, где мы расположены, есть схема эвакуации, огнетушители. Что касается трагедии, то сейчас пока не известно, что стало причиной возгорания. Сам по себе материал в батутной яме не воспламеняется. Это может быть, например, из-за неисправной проводки. Многое зависит от материала: один может легко загореться, другой будет только плавиться. Персонал нашего центра каждый день проверяет состояние батутной ямы, каркаса, проводку. На арене всегда находятся специалисты, которые следят за порядком. Если дети маленькие, то рядом обязательно должны быть родители. Кроме того, в помещении установлено видеонаблюдение, где мы отслеживаем и разбираем все спорные вопросы».

«Персонал нашего центра каждый день проверяет состояние батутной ямы, каркаса, проводку»

Инспектор службы безопасности ТЦ «Круиз»:

«У нас регулярно проводятся проверки, но в связи с ситуацией в Кемерове издан приказ о внеочередной проверке исправности противопожарной системы, которая будет проведена в ближайшее время».

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что плановый пожарный надзор торгово-развлекательных центров проводится раз в три года. Кроме того, внеплановые проверки организуют по отдельному распоряжению прокуратуры.

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в Кемерове загорелся четвертый этаж торгового центра «Зимняя вишня». Жертвами пожара стали 64 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Они допросили и задержали четверых человек, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала ТЦ.