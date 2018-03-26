Рязанские ТРЦ и школы проверят после трагедии в Кемерове

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Рязанские торгово-развлекательные центры и школы проверят после трагедии в Кемерове. Соответствующее поручение в понедельник, 26 марта, дал Николай Любимов, сообщает сайт регионального правительства.
Проверки проведут вместе с рязанским ГУ МЧС, правоохранительными органами, главами муниципальных образований. Губернатор отметил, что это должны сделать оперативно.
Ранее он направил жителям Кемерова телеграмму с соболезнованиями.
Напомним, накануне в Кемерове загорелся четвертый этаж торгового центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, еще 46 пострадали.
Следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Они допросили и задержали четверых, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала ТЦ.