«Это общая боль всей страны». Любимов направил соболезнования жителям Кемерова

Николай Любимов направил соболезнования жителям Кемерова после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Информация об этом
В телеграмме Любимов отметил, что Рязанская область готова помочь в устранении последствий трагедии и реабилитации пострадавших.
«Погибли десятки граждан, в том числе дети. Это невосполнимая потеря не только для родных и близких, но общая боль всей страны, — говорится в телеграмме. — От имени правительства Рязанской области, всех жителей региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Мы потрясены этой трагедией и скорбим со всеми россиянами».
Напомним, накануне в Кемерове загорелся четвертый этаж торгового центра. По последним данным, жертвами трагедии стали 56 человек, еще 46 пострадали.
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