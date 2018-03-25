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10:04, 25 марта 2018 466
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Рязанские активисты помогли еще одной бабушке продуктами

Рязанские активисты помогли еще одной бабушке продуктами

Рязанские активисты помогли еще одной бабушке продуктами. Соответствующее сообщение опубликовали в группе «Помощь рязанским бабушкам» «ВКонтакте».

По словам участников группы, им удалось застать бабушку Люся дома лишь во второй раз. По их словам, в первый их приход она ушла в церковь, где ей помогают прихожане.

«Бабушка Люся нас встретила со слезами на глазах… Долго не могла прийти в себя и в невпопад рассказывала свои истории и о том, как стала никому не нужна… Не нужна ни родному сыну, ни внучкам», — рассказали активисты.

По их словам, бабушка не могла поверить, что «совершенно незнакомые люди решили ей помочь».

«Раз за разом повторяла, что теперь, благодаря нам, ей не придется просить еду у соседей целых два месяца», — подчеркнули в сообщении.

Также активисты заметили, что у дома бабушки очень ветхий забор и предложили с наступлением тепла его поправить, чтобы он совсем не упал.

Напомним, сообщество помощи пенсионерам появилось после сообщения о продающей вязаные тапочки бабушке.

Фото группы «Помощь рязанским бабушкам»


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