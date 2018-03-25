Рязанские активисты помогли еще одной бабушке продуктами. Соответствующее сообщение опубликовали в группе «
По словам участников группы, им удалось застать бабушку Люся дома лишь во второй раз. По их словам, в первый их приход она ушла в церковь, где ей помогают прихожане.
«Бабушка Люся нас встретила со слезами на глазах… Долго не могла прийти в себя и в невпопад рассказывала свои истории и о том, как стала никому не нужна… Не нужна ни родному сыну, ни внучкам», — рассказали активисты.
По их словам, бабушка не могла поверить, что «совершенно незнакомые люди решили ей помочь».
«Раз за разом повторяла, что теперь, благодаря нам, ей не придется просить еду у соседей целых два месяца», — подчеркнули в сообщении.
Также активисты заметили, что у дома бабушки очень ветхий забор и предложили с наступлением тепла его поправить, чтобы он совсем не упал.
Напомним, сообщество помощи пенсионерам
Фото группы «Помощь рязанским бабушкам»