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22:47, 15 марта 2018 204
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Рязанцев попросили помочь продающей вязаные тапочки бабушке

Рязанцев попросили помочь продающей вязаные тапочки бабушке

Рязанцев попросили помочь бабушке, продающей вязаные тапочки на улице Станкозаводская. Сообщение об этом опубликовала местная жительница «ВКонтакте».

Девушка написала, что пожилая женщина продает вязаные тапочки в одном из магазинов и попросила помочь всех неравнодушных жителей города.

«Друзья, если вы живете в Канищеве и часто бываете около магазина Дикси на Станкозаводской, дом №27, то можете встретить эту бабушку. Она продает вязаные тапочки. Даже если они вам не нужны, купите их, пожалуйста! Она не просит денег просто так, она зарабатывает на хлеб. Потому что старость в нашей стране — это страшно…», — говорится в сообщении рязанки.

Фото Татьяны Днестранской


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