Рязанцев попросили помочь продающей вязаные тапочки бабушке

Рязанцев попросили помочь бабушке, продающей вязаные тапочки на улице Станкозаводская. Сообщение об этом
Девушка написала, что пожилая женщина продает вязаные тапочки в одном из магазинов и попросила помочь всех неравнодушных жителей города.
«Друзья, если вы живете в Канищеве и часто бываете около магазина Дикси на Станкозаводской, дом №27, то можете встретить эту бабушку. Она продает вязаные тапочки. Даже если они вам не нужны, купите их, пожалуйста! Она не просит денег просто так, она зарабатывает на хлеб. Потому что старость в нашей стране — это страшно…», — говорится в сообщении рязанки.
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