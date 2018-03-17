Рязанцы создали группу помощи пенсионерам после сообщения о продающей вязаные тапочки бабушке

После сообщения о бабушке, продающей вязаные тапочки в магазине на улице Станкозаводская, рязанцы создали группу помощи пенсионерам. Сообщество « Помощь рязанским бабушкам » появилось «ВКонтакте».

Активисты пытались передать пенсионерке продукты, но не смогли. По словам девушки, рассказавшей об этом в группе, рязанцев не пустили «даже в подъезд» к пожилой женщине.

«Приехали мы к нашей бабуле с пакетами еды, большими планами, открытыми сердцами и широкими улыбками. Но нас к ней не пустили даже в подъезд. Женщина представившись соседкой (а по факту внучка) сказала нам не очень корректно, чтобы мы помогли кому-то другому, и у них все есть. Соседи что-то кричали с балкона типа „ей нравится продавать свои тапочки.“ Окей. И даже в минус 20? Это может быть приятно в резиновых сапожках и легком пальто? Да может и так, мы только рады, но почему же не по-человечески», — написала рязанка.

Как отметила автор сообщени продукты удалось передать двум другим пенсионеркам, о которых активисткам рассказали очевидцы.

«Мы просто ехали и увидели ее. Зовут баба Ирина. Ищет продукты в мусорке. Мы аккуратно, попросили донести ей продукты до квартиры, и сказали, что это подарок к Пасхе от молодежи. Она была в шоке. Никаких эмоций — только желание пакеты взять и страх. Большой страх. Еще бабушка с помойки рядом-отказалась, страх был сильнее, мы не смогли уговорить даже просто взять. Что происходит в государстве, где старики боятся молодежь? Это уже мой страх. Это реально жутко. Баба Ирина говорит вам всем „спасибо“», — написала девушка.