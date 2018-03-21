Группа «Пикник» вернулась в Петербург после аварии по дороге в Рязань

Группа «Пикник» в полном составе вернулась в Санкт-Петербург после аварии по дороге в Рязань. Информация об этом
Музыканты поблагодарили всех за помощь и поддержку.
«Благодарим таинственных незнакомцев, которые оказали нам первую помощь. Благодарим пожарных, МЧС, полицию и медиков, что оперативно прибыли на место событий. Спасибо врачам и сестричкам Гусь-Хрустальной больницы за чуткий и профессиональный подход к нашим непростым характерам, — говорится в сообщении. — Спасибо за тысячи сообщений в поддержку, за звонки и смски, за цветы, записки и рисунки».
Коллектив перенес ближайшие концерты на более поздние даты.
Напомним, музыканты «Пикника»
Очевидец ДТП рассказал, что авария
Полиция
Фото сайта УМВД по Владимирской области