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12:16, 21 марта 2018 563
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Группа «Пикник» вернулась в Петербург после аварии по дороге в Рязань

Группа «Пикник» вернулась в Петербург после аварии по дороге в Рязань

Группа «Пикник» в полном составе вернулась в Санкт-Петербург после аварии по дороге в Рязань. Информация об этом появилась на сайте коллектива.

Музыканты поблагодарили всех за помощь и поддержку.

«Благодарим таинственных незнакомцев, которые оказали нам первую помощь. Благодарим пожарных, МЧС, полицию и медиков, что оперативно прибыли на место событий. Спасибо врачам и сестричкам Гусь-Хрустальной больницы за чуткий и профессиональный подход к нашим непростым характерам, — говорится в сообщении. — Спасибо за тысячи сообщений в поддержку, за звонки и смски, за цветы, записки и рисунки».

Коллектив перенес ближайшие концерты на более поздние даты.

Напомним, музыканты «Пикника» попали в аварию по дороге в Рязань. Их микроавтобус столкнулся в лоб с внедорожником недалеко от Гусь-Хрустального во Владимирской области.

Очевидец ДТП рассказал, что авария произошла из-за пьяного водителя автомобиля Honda. Из-за аварии концерт в Рязани отменили.

Полиция возбудила уголовное дело.

Фото сайта УМВД по Владимирской области


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