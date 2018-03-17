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8:25, 17 марта 2018 1 940
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Авария с группой «Пикник» произошла из-за пьяного водителя на «встречке» — очевидец

Авария с группой «Пикник» произошла из-за пьяного водителя на «встречке» — очевидец

Авария с группой «Пикник» произошла из-за пьяного водителя на «встречке», рассказал мужчина, который ехал в машине с музыкантами. Соответствующий ролик показал телеканал «Россия 24».

«Водитель, который ехал по встречке, ему поставили алкогольное опьянение, из-за этого авария произошла», — отметил он.

В сообщении отметили, что обломки после аварии разбросало в радиусе нескольких десятков метров.

Напомним, музыканты «Пикника» попали в аварию по дороге в Рязань. Их микроавтобус столкнулся в лоб с внедорожником недалеко от Гусь-Хрустального во Владимирской области.

Вокалист Эдмунд Шклярский получил черепно-мозговую травму и закрытый перелом таза, 50-летний бэк-вокалист Марат Корчемный — ушибленную рану лба. Также пострадали 66-летний директор группы Владимир Сафронов (черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки) и 44-летний водитель Виктор Слободенко (черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правой голени, ушибленная рана лба).

Из-за происшествия концерт в Рязани отменили.


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