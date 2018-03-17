Авария с группой «Пикник» произошла из-за пьяного водителя на «встречке», рассказал мужчина, который ехал в машине с музыкантами. Соответствующий ролик показал телеканал «
«Водитель, который ехал по встречке, ему поставили алкогольное опьянение, из-за этого авария произошла», — отметил он.
В сообщении отметили, что обломки после аварии разбросало в радиусе нескольких десятков метров.
Напомним, музыканты «Пикника» попали в аварию по дороге в Рязань. Их микроавтобус
Вокалист Эдмунд Шклярский
Из-за происшествия концерт в Рязани отменили.