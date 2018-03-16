Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии

Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Об этом сообщил портал «
В машине были четверо музыкантов — Леонид Кирнос, Марат Корчемный, Эдмунд Шклярский, Станислав Шклярский и директор группы Владимир Сафронов. По его словам, все участники группы живы, но получили травмы, насколько серьезные — на данный момент еще неизвестно.
Позже в официальной группе коллектива во «ВКонтакте» сообщили, что музыканты находятся в
По информации ГИБДД, авария произошла в пятницу, 16 марта, в 12:10 на 50-м километре «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума».
Из-за происшествия группе пришлось
Фото ГУ МЧС по Владимирской области