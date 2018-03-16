Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:56, 16 марта 2018 3 337
 0    0

Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии

Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии

Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Об этом сообщил портал «Зебра ТВ».

В машине были четверо музыкантов — Леонид Кирнос, Марат Корчемный, Эдмунд Шклярский, Станислав Шклярский и директор группы Владимир Сафронов. По его словам, все участники группы живы, но получили травмы, насколько серьезные — на данный момент еще неизвестно.

Позже в официальной группе коллектива во «ВКонтакте» сообщили, что музыканты находятся в удовлетворительном состоянии.

По информации ГИБДД, авария произошла в пятницу, 16 марта, в 12:10 на 50-м километре «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума».

Из-за происшествия группе пришлось отменить концерт в Рязани.

Фото ГУ МЧС по Владимирской области


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Происшествия»
14:56, 16 марта 2018
Микроавтобус «Пикника» столкнулся в лоб с внедорожником. Подробности аварии
14:36, 16 марта 2018
На горнолыжном курорте в Грузии неисправный подъемник «раскидал» людей. Видео
14:21, 16 марта 2018
ДТП со сбитыми детьми на улице Есенина произошло на глазах у полиции. Видео
14:02, 16 марта 2018
Группа «Пикник» попала в ДТП по дороге в Рязань
12:10, 16 марта 2018
Столкнувшиеся фуры парализовали движение по Южной окружной. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Быстро и удобно. Оплата проезда банковской картой Сбербанка

Быстро и удобно. Оплата проезда банковской картой Сбербанка

Рязанцы также могут пользоваться смартфонами, умными часами и другими устройствами.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:25, 3 марта 2018 22 956
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
12:07, 5 марта 2018 22 284
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 26
13:33, 3 марта 2018 20 319
Рязанский танцевальный коллектив «Поколение Dance» выступил в эфире федерального канала. Видео
14:06, 3 марта 2018 18 430
В воскресенье в Рязанской области ожидаются метель и сильный ветер
9:06, 3 марта 2018 17 664
На кругу у Мясокомбината пьяный водитель на «Лексусе» въехал в забор. Фото
Все новости
Голосования

Пробег на личном автомобиле за последний год:

Окончание опроса: 18.03.2018
Архив голосований
Форум