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22:35, 14 марта 2018 269
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Следователи начали проверку после ликвидации стрелка, открывшего огонь по полицейским

Следователи начали проверку после ликвидации стрелка, открывшего огонь по полицейским

Следственный комитет начал проверку по факту ликвидации стрелка, открывшего огонь по полицейским в Кораблинском районе. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. По предварительным данным, применение табельного оружия сотрудниками правоохранительных органов было правомерным. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — говорится в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в селе Залесное-Чулково Кораблинского района. Пьяный мужчина разгуливал по двору и стрелял из ружья. Когда на место прибыла полиция и СОБР, он закрылся в доме. Участковый попытался поговорить с нарушителем порядка, но он стал стрелять. Ответным огнем его ликвидировали.

В доме у 55-летнего стрелка нашли ружье и 10 патронов. У погибшего было несколько судимостей.


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