Следователи начали проверку после ликвидации стрелка, открывшего огонь по полицейским

Следственный комитет начал проверку по факту ликвидации стрелка, открывшего огонь по полицейским в Кораблинском районе. Об этом сообщил
«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. По предварительным данным, применение табельного оружия сотрудниками правоохранительных органов было правомерным. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент произошел в селе Залесное-Чулково Кораблинского района. Пьяный мужчина разгуливал по двору и стрелял из ружья. Когда на место прибыла полиция и СОБР, он закрылся в доме. Участковый попытался поговорить с нарушителем порядка, но он стал стрелять. Ответным огнем его ликвидировали.
В доме у 55-летнего стрелка нашли ружье и 10 патронов. У погибшего было несколько судимостей.