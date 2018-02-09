Любимов впервые выступил с обращением к рязанцам. Основные темы

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В пятницу, 9 февраля, губернатор Николай Любимов впервые выступил с обращением к рязанцам в прямом эфире. На встрече он подвел годовые итоги своей работы с момента своего назначения.
Губернатор отметил, что в регионе удалось сформировать профессиональную команду, которая смогла сформировать концепцию развития области до 2030 года с учетом мнения жителей.
Николай Любимов посоветовал представителям власти в регионе прислушиваться к критике журналистов, он призвал глав муниципалитетов «активно встречаться с населением и быть открытыми для СМИ».
Он заявил, что в своей политике сделал ставку на привлечение инвестиций и заключил 18 соглашений на сумму 51 млрд рублей.
«Наша задача выйти на 100 млрд, но эффективность проектов должна измеряться не только деньгами, но и рабочими местами», — отметил глава региона.
Он презентовал восемь новых инвестпроектов, которые будут реализовываться в Рязанской области.
Одной из своих задач губернатор обозначил попадание в топ-20 лучших регионов по состоянию инвестиционного климата.
Еще одной площадкой для инвесторов станут индустриальные парки на въезде в Рязань и в Новомичуринске.
Политик объявил 2018-й годом бережливого производства в Рязанской области.
По словам Любимова, внедрение бережливого производства в 2017 году в рязанских поликлиниках помогло снизить очереди и повысить качество услуг.
Губернатор заявил, что региону предстоит цифровая трансформация. Он обозначил три приоритетных направления: внедрение цифрового образования, создание пяти лабораторий для обучения IT специалистов на базе технологического колледжа, увеличение числа бюджетных мест в вузах для специалистов IT технологий.
Кроме того, цифровая модернизация предстоит медицине и областному правительству.