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19:17, 9 февраля 2018 1 283
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Любимов впервые выступил с обращением к рязанцам. Основные темы

Любимов впервые выступил с обращением к рязанцам. Основные темы

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 9 февраля, губернатор Николай Любимов впервые выступил с обращением к рязанцам в прямом эфире. На встрече он подвел годовые итоги своей работы с момента своего назначения.

Губернатор отметил, что в регионе удалось сформировать профессиональную команду, которая смогла сформировать концепцию развития области до 2030 года с учетом мнения жителей.

Николай Любимов посоветовал представителям власти в регионе прислушиваться к критике журналистов, он призвал глав муниципалитетов «активно встречаться с населением и быть открытыми для СМИ».

Он заявил, что в своей политике сделал ставку на привлечение инвестиций и заключил 18 соглашений на сумму 51 млрд рублей.

«Наша задача выйти на 100 млрд, но эффективность проектов должна измеряться не только деньгами, но и рабочими местами», — отметил глава региона.

Он презентовал восемь новых инвестпроектов, которые будут реализовываться в Рязанской области.

Одной из своих задач губернатор обозначил попадание в топ-20 лучших регионов по состоянию инвестиционного климата.

Еще одной площадкой для инвесторов станут индустриальные парки на въезде в Рязань и в Новомичуринске.

Политик объявил 2018-й годом бережливого производства в Рязанской области.

По словам Любимова, внедрение бережливого производства в 2017 году в рязанских поликлиниках помогло снизить очереди и повысить качество услуг.

Губернатор заявил, что региону предстоит цифровая трансформация. Он обозначил три приоритетных направления: внедрение цифрового образования, создание пяти лабораторий для обучения IT специалистов на базе технологического колледжа, увеличение числа бюджетных мест в вузах для специалистов IT технологий.

Кроме того, цифровая модернизация предстоит медицине и областному правительству.

Он обозначил планы на строительство новых объектов в 2018 году: детская школа искусств в Недостоеве, ДК в селе Екшур Клепиковского района, продолжится строительство БСМП и ремонт дорог.

В регионе появятся новые ФАПы в селе Пехлец Кораблинского района, Заборье и Насурове Рязанского района, Красном Михайловского района и отремонтируют девять школьных спортзалов.

Подводя итоги губернатор пообещал лично курировать следующие проекты: портфель проектов по созданию благоприятного инвестиционного климата:

  • цифровую трансформацию;
  • «бережливое производство«;
  • повышение производительности труда и создание современной системы профориентации;
  • поддержку муниципальных инициатив и реализация программы «Комфортная среда»;
  • защиту интересов дольщиков;
  • своевременное завершение строительства всех социально значимых объектов;
  • реализацию туристического потенциала региона и внедрение проектного подхода к решению важных социально-экономических вопросов.

Также он пообещал проконтролировать несколько инвестроектов.

«Наш регион очень перспективный. Надеюсь, что вместе мы сможем максимально эффективно использовать все возможности для улучшения качества жизни в Рязанской области», — заключил политик.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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