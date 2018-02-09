Началась прямая трансляция послания губернатора Николая Любимова. Ее ведет канал ТКР, также ее можно посмотреть на
Мероприятие проходит в зале областной филармонии. Губернатор рассказывает об итогах первого года своей работы.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Антон Насонов
Началась прямая трансляция послания губернатора Николая Любимова. Ее ведет канал ТКР, также ее можно посмотреть на
Мероприятие проходит в зале областной филармонии. Губернатор рассказывает об итогах первого года своей работы.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьВ Рязани ищут очевидцев ДТП с «пятнадцатой» и «Ниссаном»
|
cледующая новость →Медработники несколько часов игнорировали лежавшего в луже крови пациента ОКБ — следствие
Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.