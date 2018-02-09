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11:00, 9 февраля 2018 1 304
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Началась прямая трансляция послания губернатора Николая Любимова

Началась прямая трансляция послания губернатора Николая Любимова

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Началась прямая трансляция послания губернатора Николая Любимова. Ее ведет канал ТКР, также ее можно посмотреть на YouTube.

Мероприятие проходит в зале областной филармонии. Губернатор рассказывает об итогах первого года своей работы.


© RZN.info

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1 день назад
Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 2

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

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