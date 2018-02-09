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11:37, 9 февраля 2018 1 659
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Любимов объявил 2018-й годом бережливого производства в Рязанской области

Любимов объявил 2018-й годом бережливого производства в Рязанской области

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Николай Любимов объявил 2018-й годом бережливого производства в Рязанской области. Об этом он заявил в своем официальном обращении в пятницу, 9 февраля.

Губернатор заявил, что в проект должны включиться все предприятия, а также государственные и муниципальные власти.

По словам главы региона, внедрение бережливого производства в 2017 году в рязанских поликлиниках помогло снизить очереди и повысить качество услуг. «Наш проект вошел в тройку лучших в стране», — подчеркнул губернатор.

В 2018 году проект «бережливая поликлиника» запустят уже в 26 медицинских учреждениях.

Напомним, директором некоммерческой организации «Центр бережливого производства Рязанской области» является супруга губернатора, Оксана Любимова.


© RZN.info

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