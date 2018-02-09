Николай Любимов объявил 2018-й годом бережливого производства в Рязанской области. Об этом он заявил в своем официальном
Губернатор заявил, что в проект должны включиться все предприятия, а также государственные и муниципальные власти.
По словам главы региона, внедрение бережливого производства в 2017 году в рязанских поликлиниках помогло снизить очереди и повысить качество услуг. «Наш проект вошел в тройку лучших в стране», — подчеркнул губернатор.
В 2018 году проект «бережливая поликлиника» запустят уже в 26 медицинских учреждениях.
Напомним, директором некоммерческой организации «Центр бережливого производства Рязанской области»