«Звездный» отряд рязанского «Сельхоза» отправился в Шиловский район

В день российского студенчества в Рязани
В этом году университет направил 40 студентов в составе двух отрядов в Ряжский и Шиловский районы.
Первым в свой поход отправился отряд Рязанского агротехнологического университета имени Костычева «Путь». За неделю студенты
Для учащихся средних школ студенты организовали и провели развивающие тренинги, проф-квесты, творческие мастер-классы, беседы о памятных датах в истории Отечества и родного края, спортивные встречи и мероприятия по формированию навыков здорового образа жизни.
В субботу, 3 февраля, «Путь» вернулся домой. За проведенную работу заместитель начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики Юрий Проскурня вручил отряду благодарственное письмо от администрации Ряжского района.
В понедельник, 5 февраля, в свой «звездный» поход в Шиловский район отправился отряд РГАТУ «Стимул».
В первые дни своего похода участники «Стимула» очистили Обелиск Памяти войнам, павшим в Великой Отечественной войне, провели занятия по профориентации в школе и творческий концерт для местных жителей.