«Звездный» отряд рязанского «Сельхоза» начал поход с Ряжского района

В понедельник, 29 января, в 46-й «Звездный поход» отправился отряд Рязанского агротехнологического университета имени Костычева «Путь».
В первый день студенты посетили среднюю школу села Дегтяное Ряжского района. Они провели с учениками профориентационные мастер-классы и интерактивные занятия. После этого «звездники» навестили ветерана аграрного труда Нину Красавину, которая 42 года отработала в местном сельхозпредприятии дояркой, на тракторе и рабочей в поле. Студенты помогли ей по хозяйству — расчистили территорию вокруг дома от снега.
Завершился первый день похода творческим концертом, организованным для жителей села.