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17:45, 28 января 2018 1 402
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Рязанские студенты отправились в «Звездный поход». Фото

Рязанские студенты отправились в «Звездный поход». Фото

Рязанские студенты отправились в 46-ой «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы региона. Об этом сообщил сайт областного правительства.

Участники похода уже посетили Чучковский, Александро-Невский, Сасовский, Ухоловский, Пронский, Скопинский и Сапожковский районы.

Студенты представили литературно-музыкальные композиции, посвященные Великой Отечественной войне, рассказали о памятных датах в истории России, провели концерты художественной самодеятельности. Для школьников и детей младшего возраста организовали интерактивные игры, показали спектакли по мотивам русских народных сказок.

В состав отрядов «Звездного похода», сформированных в РГРТУ, РГУ имени Есенина, РязГМУ имени академика Павлова, РГАТУ имени Костычева и Рязанском филиале Московского политехнического университета входят около 300 студентов.

Фото из группы «Звездный» отряд РГУ «ВКонтакте»


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