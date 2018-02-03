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13:28, 3 февраля 2018 1 132
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Как об стенку горох. На Центральном автовокзале продолжают не пускать в платный туалет по билетам 2

Как об стенку горох. На Центральном автовокзале продолжают не пускать в платный туалет по билетам

На Центральном автовокзале Рязани снова не пускают по билету в платный туалет. Сотрудница, собирающая деньги за вход, заявила корреспонденту RZN.info, что ей все равно на проверки и какие-либо санкции.

Напомним, о нарушении прав пассажиров в автовокзале рязанские СМИ пишут еще с начала зимы. Людям предлагают либо заплатить, либо отправиться в уличные биотуалеты, находящиеся за восьмой платформой.

В администрации автовокзала в ответ заявили, что проблемы нет, пассажиры могут пройти в платный туалет по билету, либо воспользоваться уличными кабинками. После этого заявления ситуация не изменилась.

В январе проверку в отношении автовокзала начал Роспотребнадзор.

По закону, пассажир имеет право на бесплатное пользование туалетами при наличии билета в течение времени, установленного администрацией автовокзала, но не менее двух часов с фактического времени прибытия автобуса для пункта назначения и в течение срока действия билета (с учетом фактического времени задержки отправления и (или) опоздания прибытия транспортного средства) — для других остановочных пунктов.


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