Рязанцев возмутил платный туалет на Центральном автовокзале

Рязанцы пожаловались на туалет Центрального автовокзала, который сделали платным. Обращение одной из пассажирок Елены Чикиной опубликовали в группе «
Раньше посетители могли воспользоваться туалетом в помещении бесплатно, показав кассиру действующий билет на автобус. В настоящее время за вход с человека берут 20 рублей.
При этом бесплатные туалеты на территории автовокзала есть, они находятся на улице, за восьмой платформой. Однако, по словам рязанки, «там жуткая антисанитария и холод», а переход через территорию движения транспорта не организован. «Это не только нарушает права пассажиров, но и подвергает их опасности, приходится идти по практически проезжей части, где накатан лед и „снежная каша“», — отметила Чикина.
«То есть если ты пожилой с минимальной пенсией и у тебя нет лишних денег, то ты вынужден по льду идти к какому-то непонятному картонному грязнючему сооружению. А родитель, который мог, к примеру, приехать с ребенком в больницу, а то и не с одним, чтобы сводить последних по нужде, должен или также их тащить в эти самые кабинки или оплачивать прохождение каждого через турникет?» — возмутилась женщина.