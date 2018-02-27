Пользователи соцсети заступились за избившую подростка ученицу рыбновской школы. Утром во вторник, 27 февраля, в одном из крупнейших пабликов города « Новости Рязани ВКонтакте » появилось сообщение в защиту девочки.

«Да, ситуация сложная. Да, конечно же такого быть не должно. Да, девочка так себя вести не должна. Но вы посмотрите на себя, диванные аналитики, мать вашу! Вы сами-то как себя ведете! Здоровые и взрослые бабы и мужики! Вы хуже этой девочки, потому что она хоть и совершила проступок, допустила ошибку, но она делала это в лицо, перед тем, кто может быть и слабее её оказался в той ситуации, но она как минимум сама рисковала. А вы? Вы пишете гадости про нее в теплых креслицах, и уютном бложике! Сытые рожи! Вам не грозит отхватить леща за свой гнилой базар», — говорится в сообщении [пунктуация и орфография сохранены].

По мнению автора поста, из-за осуждений и оскорблений в соцсетях участница инцидента станет только злее. «Она увидела, что быть злым в нашем обществе — это нормально. И чтобы тут выжить надо быть ещё злее. Надо ещё сильнее и глубже засовывать свой сапог в поверженного соперника. Вот что она видит! Вы сами порождаете таких как она!» — считает рязанец.

За два часа пост собрал более ста комментариев. Часть пользователей встала на защиту девочки [пунктуация и орфография сохранены]:

«Растащили бы их и девке проблем бы не было, и пацана б не унизили на всю страну. Че в школе никто не дрался??? Все сидели в галстучках и кидали перчатки в лицо??? Пффффф… да она не права, но прям святые тут все собрались. Это дело родителей этих ребят, в никак не ваше. Разберутся сами»;

По мнению автора поста, из-за осуждений и оскорблений в соцсетях участница инцидента станет только злее

«Многие из нас дрались в школьные годы, я не исключение дралась часто, но если человек слабее на много меня и я это знаю .я бы никогда руку не подняла. словами можно такого слабого запугать. Девочку просто недолюбили, вот и агрессия»;

Но далеко не все оказались согласны с автором поста в защиту восьмиклассницы.

«Такой бред написан в ее защиту… хамское отвратное поведение… и давай начнем с того что на месте этого мальчика может оказать ваш ребенок… и я сомневаюсь что в этой ситуации вы за нее заступитесь… поведение у девочки не светит милостью и женственностью… хамство и это хамство строит будущее… я желаю тому кто написал этот милый пост жену такую или жену для вашего сына… огонь в гости к ним придете, а она в ситуции как на видео», — считает один из пользователей [пунктуация и орфография сохранены].

Напомним, в воскресенье, 25 февраля в соцсетях появилось видео, на котором восьмиклассница била ногами лежавшего на снегу школьника. Ее приятели снимали происходящее на видео. Позже выяснилось, что конфликт произошел из-за оскорбления приятелей девочки.