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12:16, 26 февраля 2018 2 066
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Стала известна причина конфликта между подростками в Рыбном

Стала известна причина конфликта между подростками в Рыбном

Стала известна причина конфликта, произошедшего между подростками в Рыбном. Девочка избила ровесника из-за негативного высказывания подростка о ее знакомых. Мальчик обещал ей, что собирается собрать компанию ребят из Рязани и избить ее приятелей.

Оказалось, что восьмиклассница не раз выясняла отношения со сверстниками. Выяснилось, что девочка нередко приходит на место, где она ранее избила ровесника, вместе со своими единомышленниками.

Напомним, видео появилось в воскресенье, 25 февраля. Девочка била ногами лежавшего на снегу школьника. Ее приятели снимали происходящее на видео.

Полицейские установили личности подростков.


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