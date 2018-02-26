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12:29, 26 февраля 2018 2 892
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«Очень вспыльчивая». Одноклассники рассказали об избившей подростка девочке в Рыбном

«Очень вспыльчивая». Одноклассники рассказали об избившей подростка девочке в Рыбном

Одноклассники рассказали о девочке, избившей подростка в Рыбном. Выяснилось, что она учится в восьмом классе местной школы.

По словам сверстников, девочка «очень вспыльчивая, но не злая» и всегда готова прийти на помощь. В произошедшем подростки ее не поддерживают, но, как они отметили, из-за обидной клички ей приходится защищать себя в школе.

Сверстники рассказали, что школьница избивает подростков уже не первый раз.

По словам завуча по воспитательной работе, девочка растет в многодетной семье и часто в школу на профилактические беседы приходит вместо мамы ее средняя сестра.

Женщина рассказала, что девочка занимается спортом, но «самовлюблена, не терпит поражения, всегда пытается быть на виду среди сверстников», ссор с учителями у нее не было.

Она отметила, что за историю школы такое случилось впервые.

Напомним, видео появилось в воскресенье, 25 февраля. Девочка била ногами лежавшего на снегу школьника. Ее приятели снимали происходящее на видео. Позже выяснилось, что конфликт произошел из-за оскорбления приятелей девочки.

Полицейские установили личности подростков.


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