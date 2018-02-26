«Очень вспыльчивая». Одноклассники рассказали об избившей подростка девочке в Рыбном

Одноклассники рассказали о девочке, избившей подростка в Рыбном. Выяснилось, что она учится в восьмом классе местной школы.
По словам сверстников, девочка «очень вспыльчивая, но не злая» и всегда готова прийти на помощь. В произошедшем подростки ее не поддерживают, но, как они отметили, из-за обидной клички ей приходится защищать себя в школе.
Сверстники рассказали, что школьница избивает подростков уже не первый раз.
По словам завуча по воспитательной работе, девочка растет в многодетной семье и часто в школу на профилактические беседы приходит вместо мамы ее средняя сестра.
Женщина рассказала, что девочка занимается спортом, но «самовлюблена, не терпит поражения, всегда пытается быть на виду среди сверстников», ссор с учителями у нее не было.
Она отметила, что за историю школы такое случилось впервые.
Напомним, видео появилось в воскресенье, 25 февраля. Девочка
Полицейские