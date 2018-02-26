Скандал с избиением подростка в Рыбном попал на федеральный канал. Видео

НТВ снял сюжет об избиении подростка в Рыбном. Программа ЧП вышла в эфир в понедельник, 26 февраля.
Замдиректора школы назвала девочку «взрывной». Женщина отметила, что ребенок воспитывается в неблагополучной семье. По словам старшей сестры школьницы, ранее у девочки таких конфликтов не было. Также в сюжете рассказали, что пострадавший школьник не обращался в правоохранительные органы и не имеет претензий к восьмикласснице.
До этого одноклассники
Напомним, видео появилось в воскресенье, 25 февраля. Девочка
Полицейские