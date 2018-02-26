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14:57, 26 февраля 2018 1 159
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Скандал с избиением подростка в Рыбном попал на федеральный канал. Видео

Скандал с избиением подростка в Рыбном попал на федеральный канал. Видео

НТВ снял сюжет об избиении подростка в Рыбном. Программа ЧП вышла в эфир в понедельник, 26 февраля.

Замдиректора школы назвала девочку «взрывной». Женщина отметила, что ребенок воспитывается в неблагополучной семье. По словам старшей сестры школьницы, ранее у девочки таких конфликтов не было. Также в сюжете рассказали, что пострадавший школьник не обращался в правоохранительные органы и не имеет претензий к восьмикласснице.

До этого одноклассники рассказали, что девочка «очень вспыльчивая, но не злая» и всегда готова прийти на помощь.

Напомним, видео появилось в воскресенье, 25 февраля. Девочка била ногами лежавшего на снегу школьника. Ее приятели снимали происходящее на видео. Позже выяснилось, что конфликт произошел из-за оскорбления приятелей девочки.

Полицейские установили личности подростков.


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