Об избившей рыбновского подростка школьнице рассказала ее сестра. Видео

Об избившей рыбновского подростка школьнице рассказала ее старшая сестра. По словам девушки, у героини скандального ролика нет проблем со сверстниками.
«Спокойная вроде и играемся с ней… Со всеми она дружна», — сказала старшая сестра школьницы.
Девочка с друзьями проводит время на катке, на площадке. В свободное время она занимается спортом: баскетболом, самбо, гимнастикой.
Девушка отметила, что не знает всей ситуации: из-за беременности с ней не делятся подробностями. Накануне она посмотрела ролик сама и показала его родителям.
«У меня просто слов уже не было, я с ней (младшей сестрой — прим. ред.) не разговариваю сейчас», — ответила она на вопрос о реакции на видео.
Старшая сестра школьницы также уточнила, что сейчас семья из-за доследственной проверки находится в отделении полиции.
У школьницы,
До этого одноклассники
Напомним, видео появилось в воскресенье, 25 февраля. Девочка
Полицейские