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21:16, 26 февраля 2018 2 334
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Об избившей рыбновского подростка школьнице рассказала ее сестра. Видео 1

Об избившей рыбновского подростка школьнице рассказала ее сестра. Видео

Об избившей рыбновского подростка школьнице рассказала ее старшая сестра. По словам девушки, у героини скандального ролика нет проблем со сверстниками.

«Спокойная вроде и играемся с ней… Со всеми она дружна», — сказала старшая сестра школьницы.

Девочка с друзьями проводит время на катке, на площадке. В свободное время она занимается спортом: баскетболом, самбо, гимнастикой.

Девушка отметила, что не знает всей ситуации: из-за беременности с ней не делятся подробностями. Накануне она посмотрела ролик сама и показала его родителям.

«У меня просто слов уже не было, я с ней (младшей сестрой — прим. ред.) не разговариваю сейчас», — ответила она на вопрос о реакции на видео.

Старшая сестра школьницы также уточнила, что сейчас семья из-за доследственной проверки находится в отделении полиции.

У школьницы, избившей ровесника, полная семья. Помимо сестры, у нее есть старший брат.

До этого одноклассники рассказали, что девочка «очень вспыльчивая, но не злая» и всегда готова прийти на помощь.

Напомним, видео появилось в воскресенье, 25 февраля. Девочка била ногами лежавшего на снегу школьника. Ее приятели снимали происходящее на видео. Позже выяснилось, что конфликт произошел из-за оскорбления приятелей девочки.

Полицейские установили личности подростков.


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