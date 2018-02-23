Рязанцы снова пожаловались на грязный воздух в Песочне. Соответствующий пост опубликовали в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».
«Невыносимо тяжелый воздух с запахом какой-то химической гари, утром не смог приоткрыть окно для проветривания, в воздухе даже видны загрязнения, особенно у высоток новостройки», — рассказал автор поста.
Он также отметил, что около 6:00 выбросы прекратились, воздух начал очищаться: «Видны перепады, там где есть препятствия движению воздуха, как эти высотки в центре кадра, за ними остался шлейф грязного воздуха».
Он также прокомментировал свои фотографии: «Если применить автокоррекцию, видно что воздух не однородный. На переднем плане синей дымкой высвечено как раз то что я почувствовал утром, обычным взглядом этого не увидеть».
Напомним, в начале февраля рязанцы
После жалоб воздух
Фото Андрея Батьковича