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11:02, 23 февраля 2018 807
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Рязанцы снова пожаловались на грязный воздух в Песочне 1

Рязанцы снова пожаловались на грязный воздух в Песочне

Рязанцы снова пожаловались на грязный воздух в Песочне. Соответствующий пост опубликовали в группе «Типичная Рязань» «ВКонтакте».

«Невыносимо тяжелый воздух с запахом какой-то химической гари, утром не смог приоткрыть окно для проветривания, в воздухе даже видны загрязнения, особенно у высоток новостройки», — рассказал автор поста.

Он также отметил, что около 6:00 выбросы прекратились, воздух начал очищаться: «Видны перепады, там где есть препятствия движению воздуха, как эти высотки в центре кадра, за ними остался шлейф грязного воздуха».

Он также прокомментировал свои фотографии: «Если применить автокоррекцию, видно что воздух не однородный. На переднем плане синей дымкой высвечено как раз то что я почувствовал утром, обычным взглядом этого не увидеть».

Напомним, в начале февраля рязанцы жаловались на разъедающий глаза дым, который шел со стороны Восточного промузла в Дашково-Песочню.

После жалоб воздух проверили: результаты исследований соответствовали гигиеническим нормативам.

Фото Андрея Батьковича


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