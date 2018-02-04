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16:09, 4 февраля 2018 4 359
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Рязанцы пожаловались на разъедающий глаза дым 2

Рязанцы пожаловались на разъедающий глаза дым

Рязанцы в соцсетях пожаловались на разъедающий глаза дым. По словам подписчика группы «Рязань», облако идет со стороны Восточного промузла в Дашково-Песочню.

«Выброс с завода „Технониколь“? Ужасно пахнет и ест глаза», — написал автор поста.

В комментариях один из пользователей отметил, что по выходным в городе всегда пахнет «заводскими духами».

«Да не только „Технониколь“, а весь Южный промузел с вечера пятницы и по воскресенье прочищает-продувает трубы, открывает заслонки и пускает выбросы напрямую мимо фильтров… А к утру понедельника все опять прекрасно, — возмутился он. — И не думайте, что не писали жалобы во всевозможные инстанции! Начальники соответствующих служб, власти и „служители народа“ прекрасно об этом знают, просто живут они по выходным далеко отсюда, и им не пахнет заводскими духами».

Официальной информации пока нет.

Фото группы «Рязань»


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