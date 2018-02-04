В Песочне проверили воздух после жалоб жителей на едкий дым. Горожане позвонили на телефон единой дежурно-диспетчерской службы «Управления по делам ГОЧС города Рязани», говорится в пресс-релизе администрации.
Эколого-аналитическая лаборатория взяла пробы воздуха на улице Шереметьевской.
«Отбор и анализ проб атмосферного воздуха проводился по 14 ингредиентам: оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду, диоксиду серы, взвешенным частицам (пыли), метил-трет-бутиловому эфиру, гексану, бензолу, метилметакрилату, толуолу, ксилолу, фенолу, — говорится в пресс-релизе. — Результаты исследований соответствуют гигиеническим нормативам».
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