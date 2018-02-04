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21:37, 4 февраля 2018 3 544
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В Песочне проверили воздух после жалоб жителей на едкий дым 3

В Песочне проверили воздух после жалоб жителей на едкий дым

Фото: Pixabay.com

В Песочне проверили воздух после жалоб жителей на едкий дым. Горожане позвонили на телефон единой дежурно-диспетчерской службы «Управления по делам ГОЧС города Рязани», говорится в пресс-релизе администрации.

Эколого-аналитическая лаборатория взяла пробы воздуха на улице Шереметьевской.

«Отбор и анализ проб атмосферного воздуха проводился по 14 ингредиентам: оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, аммиаку, сероводороду, диоксиду серы, взвешенным частицам (пыли), метил-трет-бутиловому эфиру, гексану, бензолу, метилметакрилату, толуолу, ксилолу, фенолу, — говорится в пресс-релизе. — Результаты исследований соответствуют гигиеническим нормативам».

Напомним, в воскресенье пользователи соцсетей пожаловались на разъедающий глаза дым. По их словам, облако шло со стороны Восточного промузла в Дашково-Песочню.


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