Сердюков прикрепил гвардейскую ленту на боевое знамя Рязанского училища ВДВ

В среду, 21 февраля, прошла торжественная церемония почетного
В мероприятии поучаствовали Николай Любимов, командующий ВДВ Андрей Сердюков, и начальник РВВДКУ Алексей Рагозин.
Перед началом церемонии к мемориальной стеле выпускникам училища, погибшим при выполнении боевых задач, и к памятнику Маргелову возложили цветы.
Андрей Сердюков прикрепил гвардейскую ленту на боевое знамя училища. Теперь военный вуз будет называться Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное Ордена Суворова дважды Краснознаменное училище имени генерала армии Маргелова.
Командующий ВДВ поздравил участников церемонии: «Добросовестный ратный труд коллектива прославленного училища, заслуги в обеспечении безопасности государства, укрепление его обороноспособности высоко оценил Верховный Главнокомандующий и руководство Минобороны, — сказал Андрей Сердюков, — Выражаю слова благодарности всему личному составу и ветеранам за преданность и верность ВДВ. Поздравляю с присвоением почетного наименования».
По словам Николая Любимова, вуз давно заслужил почетное наименование.
«Решение Президента Владимира Путина о присвоении звания „гвардейское“ подтверждает заслуги нашего прославленного училища ВДВ. Это большая честь для нашего региона, где очень сильны воинские традиции. Мы стараемся делать все, чтобы офицеры ВДВ, военнослужащие Рязанского гарнизона, воины запаса чувствовали наше внимание и поддержку, чтобы условия их жизни стали комфортными. Для этого построено жилье, развивается социальная инфраструктура. И эта работа будет продолжена», — отметил губернатор.
Почетное звание училищу присвоено в год его столетия. Дате также посвятили лыжный переход, в котором участвовали представители всех соединений ВДВ. Маршрут лыжни
На плацу училища ВДВ прошло показательное десантирование спортсменов-парашютистов с самолетов военно-транспортной авиации, выступления спортсменов сборных команд курсантов. Также группы специального назначения продемонстрировали скоростную стрельбу и приемы рукопашного боя. Мероприятие продолжилось концертом сводного оркестра Воздушно-десантных войск.
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