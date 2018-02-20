Рязанское училище ВДВ стало гвардейским

Рязанскому высшему воздушно-десантному училищу присвоили наименование «Гвардейское». Соответствующий приказ подписан председателем Правительства России Дмитрием Медведевым.
«Присвоить федеральному государственному казенному военному образовательному учреждению высшего образования „Рязанское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова“ Министерства обороны Российской федерации почетное наименование „гвардейское“ и впредь именовать его — федеральное государственное казенное военное образоваельное учреждение высшего образования „Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова“ Министерства обороны Российской федерации», — говорится в распоряжении.