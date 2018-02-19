Десантники закончили под Рязанью 900-километровый лыжный поход. Фото и видео

В понедельник, 19 февраля, десантники закончили 900-километровый лыжный поход. Они прибыли на биатлонный комплекс «Алмаз» в Рязанском районе, откуда стартовали рязанские курсанты. На всероссийской юбилейной лыжне по городам «Золотого кольца» приняли участие военнослужащие из Тулы, Камышина, Ульяновска, Пскова, Улан-Удэ, Новороссийска, Кубинки, Иванова, Уссурийска и курсантская команда из рязанского десантного училища.
По видеосвязи офицеры провели конференцию с командующим ВДВ генерал-полковником Андреем Сердюковым и доложили о выполнении марша. Он поздравил присутствующих с успешным выполнением поставленных задач и поручил наградить отличившихся десантников.
К военнослужащим и гостям обратился зампред регионального правительства Сергей Самохин. Он указал на героизм, доблесть и самопожертвование военнослужащих и порадовался за их успешное возвращение в «десантную столицу» России.
Напомним, лыжный переход посвятили 100-летию Красной Армии и юбилею воздушно-десантных войск. Маршрут лыжни прошел по городам Луховицы, Коломна, Орехово-Зуево, Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ярославль, Иваново, Суздаль, Владимир и Гусь-Хрустальный. Общая протяженность пути составила 916 километров.