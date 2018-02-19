Бывший глава Екимовского поселения признался в мошенничестве

Бывший глава Екимовского Геннадий Бугров поселения признал свою вину в мошенничестве. Суд над экс-чиновником начался в понедельник, 19 февраля.
По версии следствия, в 2010 году Бугров, будучи руководителем фирмы, подделал выписку земельных участков в деревне Сергеевка, воспользовавшись знакомством главой поселения. Документы из муниципальной собственности перевели во владение подчиненных Бугрова.
После регистрации права собственности на землю подозреваемый формально «выкупил» участки и продал родственнику. Общую стоимость ущерба оценили в 1 миллион 981 тысяч рублей.
До настоящего времени землю району не вернули. Следователь оценил действия Бугрова как мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения (статья 159 часть 3 УК РФ).
В зале заседания подсудимый признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Как пояснил судья, дело примет вид упрощенной процедуры — без исследования и оценки доказательств. Также при таком формате невозможно обжалование приговора.
Следующее заседание назначили на понедельник, 26 февраля.
Напомним, Бугрова
Отметим, что подсудимому изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест.