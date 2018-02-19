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16:17, 19 февраля 2018 1 775
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Бывший глава Екимовского поселения признался в мошенничестве

Бывший глава Екимовского поселения признался в мошенничестве

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Бывший глава Екимовского Геннадий Бугров поселения признал свою вину в мошенничестве. Суд над экс-чиновником начался в понедельник, 19 февраля.

По версии следствия, в 2010 году Бугров, будучи руководителем фирмы, подделал выписку земельных участков в деревне Сергеевка, воспользовавшись знакомством главой поселения. Документы из муниципальной собственности перевели во владение подчиненных Бугрова.

После регистрации права собственности на землю подозреваемый формально «выкупил» участки и продал родственнику. Общую стоимость ущерба оценили в 1 миллион 981 тысяч рублей.

До настоящего времени землю району не вернули. Следователь оценил действия Бугрова как мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения (статья 159 часть 3 УК РФ).

В зале заседания подсудимый признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Как пояснил судья, дело примет вид упрощенной процедуры — без исследования и оценки доказательств. Также при таком формате невозможно обжалование приговора.

Следующее заседание назначили на понедельник, 26 февраля.

Напомним, Бугрова задержали 5 апреля. За несколько дней до этого он подал в отставку. В суде он объяснил такое решение давлением главы районной администрации Натальи Жуневой. Вопросы к чиновнику также возникли у контрольно-счетной палаты района.

Отметим, что подсудимому изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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