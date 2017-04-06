В Рязани по подозрению в мошенничестве задержан глава администрации поселения. Об этом сообщила
«По данным следствия, в 2010 году, занимая руководящую должность в коммерческой организации, подозреваемый совершил мошеннические действия, направленные на завладение земельным участком, расположенным в границах Рязанского района Рязанской области, рыночная стоимость которого на 2010 год составляла 500 тысяч рублей», — сообщили в региональном СУ СКР.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств преступной деятельности подозреваемого. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.