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9:50, 6 апреля 2017 721
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В Рязани по подозрению в мошенничестве задержан глава администрации поселения

В Рязани по подозрению в мошенничестве задержан глава администрации поселения

В Рязани по подозрению в мошенничестве задержан глава администрации поселения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

«По данным следствия, в 2010 году, занимая руководящую должность в коммерческой организации, подозреваемый совершил мошеннические действия, направленные на завладение земельным участком, расположенным в границах Рязанского района Рязанской области, рыночная стоимость которого на 2010 год составляла 500 тысяч рублей», — сообщили в региональном СУ СКР.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств преступной деятельности подозреваемого. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.


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