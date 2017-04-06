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16:11, 6 апреля 2017 604
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Накануне задержания глава Екимовского поселения написал заявление об уходе

Накануне задержания глава Екимовского поселения написал заявление об уходе

Накануне задержания следственными органами СК по Рязанской области глава Екимовского сельского поселения Геннадий Бугров написал заявление об уходе. Об этом пишет ИД «Пресса».

По данным следствия, в 2010 году, будучи руководителем коммерческой организации, незаконно приобрел участок в Рязанском районе. Рыночная стоимость земли на 2010 год составляла 500 тысяч рублей.

1 апреля на заседании Екимовского совета депутатов его отставка была принята, что зафиксировано в протоколе. Но полностью оформить свое увольнение Бугров не успел, его задержали еще в должности главы Екимовского поселения.

«Администрация Рязанского района готова оказывать содействие расследованию преступления. Плановая проверка, которую контрольно-счетная палата Рязанского района проводила в Екимовском сельском поселении, выявила грубейшие нарушения ведения бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности. В ее материалах значится, что в 2015 году глава поселения, чтобы не проводить аукцион на ремонт дорог, как того требует законодательство, разбил заказ общей стоимостью 890 тысяч рублей на „заказики“, стоимость которых не превышала 100 тысяч рублей, и заключил с единственным подрядчиком девять муниципальных контрактов. При проверке состояния „отремонтированных“ дорог, стоимость объема невыполненных работ превысила 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении «Прессы».

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото ИД «Пресса»


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