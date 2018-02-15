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23:04, 15 февраля 2018 2 500
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Рязанская область заключила девять соглашений на 46 млрд рублей. Итоги первого дня форума в Сочи

Рязанская область заключила девять соглашений на 46 млрд рублей. Итоги первого дня форума в Сочи

В Сочи завершился первый день Всероссийского инвестиционного форума, в котором принимает участие Рязанская область. По итогам четверга, 15 февраля, регион заключил следующие соглашения:

  • создание авиационного парка «Патриот» на 105 млн рублей, соглашение с ФПК «Инвест» (10 рабочих мест);
  • производство строительной пленки, соглашение с корпорацией «Технониколь» на 469 млн рублей (35 рабочих мест);
  • строительство завода производства металлоконструкций, соглашение с АО «Точинвест» на 1,3 млрд рублей (45 рабочих мест);
  • строительство завода по производству модифицированного крахмала в Михайловском районе, соглашение с, НО ФПА ГК «Маркос» на 2 млрд рублей (140 рабочих мест);
  • строительство дорог, соединяющих Северный обход и Михайловское шоссе, 7-й Мервинский проезд и улицу Островского, соглашение с ООО «Агентство развития проектных инициатив» на 5 млрд рублей;
  • строительство паркингов и жилого комплекса с торговым центром, соглашение с ЗАО Нефтегазовая компания «Капитал Газ» на 6,6 млрд рублей (2000 рабочих мест);
  • строительство мельничного комплекса мощностью 1500 тонн в сутки и элеватора с объемом хранения зерна 200 тыс тонн, соглашение с ООО «ГК Грейн Холдинг» на 5 млрд рублей (25 рабочих мест);
  • производство цилиндровых механизмов, соглашение с ООО «Бордер» на 1,28 млрд рублей (256 рабочих мест);
  • строительство новой производственной линии на площадке завода «Михайловцемент», соглашение с «Евроцемент груп» на 24,8 млрд.

Последний — самое крупное соглашение, заключенное правительством региона на инвестфоруме в Сочи.

Подводя итоги первого дня работы форума Николай Любимов отметил: «Реально намечаются хорошие контакты, как в сфере бизнеса, так и в сфере культуры. Все настроены на сотрудничество. Есть о чем поговорить, и есть над чем работать».

Форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. Медведев посетил стенд Рязанской области, где ему показали беспилотник рязанского КБ «Аврора». Генеральный директор конструкторского бюро Виталий Савельев стал победителем конкурса «Премия развития».

Также на форуме отметили два проекта Рязанской области.

Кроме того, подписали соглашение правительство региона и компания-разработчик «умных» решений для транспорта АО «Группа Т-1» (ГК «Ренова»), а также губернатор подписал соглашение с главой Министерства связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским в области развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона. Помимо этого на форуме Любимов заявил, что российские инвесторы ведут переговоры с китайскими партнерами о локализации производства электромобилей в Рязанской области.


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