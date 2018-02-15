Рязанская область заключила девять соглашений на 46 млрд рублей. Итоги первого дня форума в Сочи

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Последний — самое крупное соглашение, заключенное правительством региона на инвестфоруме в Сочи.
Подводя итоги первого дня работы форума Николай Любимов отметил: «Реально намечаются хорошие контакты, как в сфере бизнеса, так и в сфере культуры. Все настроены на сотрудничество. Есть о чем поговорить, и есть над чем работать».
Форум проходит в Сочи 15-16 февраля при участии премьер-министра России Дмитрия Медведева. Медведев посетил стенд Рязанской области, где ему показали беспилотник рязанского КБ «Аврора». Генеральный директор конструкторского бюро Виталий Савельев стал победителем конкурса «Премия развития».
Также на форуме отметили два проекта Рязанской области.
Кроме того, подписали соглашение правительство региона и компания-разработчик «умных» решений для транспорта АО «Группа Т-1» (ГК «Ренова»), а также губернатор подписал соглашение с главой Министерства связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым и президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским в области развития информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона.
Помимо этого на форуме Любимов заявил, что российские инвесторы ведут переговоры с китайскими партнерами о локализации производства электромобилей в Рязанской области.