Гендиректор рязанского КБ «Аврора» стал победителем конкурса «Премия развития»

Генеральный директор рязанского КБ «Аврора» Виталий Савельев стал победителем конкурса «Премия развития». Об этом сообщил
В четверг, 15 февраля, Дмитрий Медведев вручил награды победителям на
В экспозиции Рязанской области, которую
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Генеральный директор рязанского КБ «Аврора» Виталий Савельев стал победителем конкурса «Премия развития». Об этом сообщил
В четверг, 15 февраля, Дмитрий Медведев вручил награды победителям на
В экспозиции Рязанской области, которую
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RZN.info решили проверить, как убраны пешеходные дорожки в разных районах города.