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21:10, 15 февраля 2018 637
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Гендиректор рязанского КБ «Аврора» стал победителем конкурса «Премия развития»

Гендиректор рязанского КБ «Аврора» стал победителем конкурса «Премия развития»

Генеральный директор рязанского КБ «Аврора» Виталий Савельев стал победителем конкурса «Премия развития». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В четверг, 15 февраля, Дмитрий Медведев вручил награды победителям на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи.

В экспозиции Рязанской области, которую показали премьер-министру, была представлена беспилотная платформа-вездеход. Проект может использоваться в работе МЧС, ОПК, а также в сфере сельского хозяйства и транспорта. Машина работает в автономном режиме.


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