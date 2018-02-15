В Рязани модернизуют транспортную систему. Об этом сообщили на
Правительство Рязанской области и компания-разработчик «умных» решений для транспорта АО «Группа Т-1» (ГК «Ренова») подписали соглашение о сотрудничестве на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи.
Будет создана рабочая группа для внедрения инновационных технологий, которые помогут повысить эффективность и безопасность работы транспортного комплекса региона.
Стороны договорились проводить встречи по вопросам реализации соглашения постоянно.