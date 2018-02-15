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17:57, 15 февраля 2018 1 705
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В Рязани модернизуют транспортную систему

В Рязани модернизуют транспортную систему

В Рязани модернизуют транспортную систему. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Правительство Рязанской области и компания-разработчик «умных» решений для транспорта АО «Группа Т-1» (ГК «Ренова») подписали соглашение о сотрудничестве на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи.

Будет создана рабочая группа для внедрения инновационных технологий, которые помогут повысить эффективность и безопасность работы транспортного комплекса региона.

Стороны договорились проводить встречи по вопросам реализации соглашения постоянно.


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