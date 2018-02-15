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21:45, 15 февраля 2018 797
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Два проекта Рязанской области отметили на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи

Два проекта Рязанской области отметили на Всероссийском инвестиционном форуме в Сочи

Зампред Правительства России Дмитрий Козак вручил Николаю Любимову дипломы за реализацию проектов «Отдыхай дома! Путешествуй по Рязанской области!» и «Забота». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Рязанская область вошла в число финалистов Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов страны.

Проект «Отдыхай дома! Путешествуй по Рязанской области!» реализуется в регионе с 2015 года. В его рамках создают программы, включающие посещение фестивалей и праздников, музеев, обзорные экскурсии, знакомство с достопримечательностями региона. В проекте участвуют около 10 районов Рязанской области. В течение 2018 года их количество планируют увеличить.

Программа «Забота», которая реализуется в регионе с 2012 года, направлена на оказание реальной помощи людям с невысоким достатком.


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