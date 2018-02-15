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19:56, 15 февраля 2018 481
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В Рязанской области улучшится качество связи

В Рязанской области улучшится качество связи

В Рязанской области улучшится качество связи. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава Министерства связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве на инвестиционном форуме в Сочи в четверг, 15 февраля.

Оно направлено на развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона. Документ предусматривает повышение доступности и качества услуг связи для жителей области, в том числе за счет реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» в малых населенных пунктах Рязанской области обеспечат доступ к высокоскоростному интернету на скорости не менее 10 мбит/сек.

На сегодняшний день проект охватывает 232 населенных пункта региона с населением от 250 до 500 человек.


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