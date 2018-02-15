Рязанская общественная палата поддержала уволенного врача кардиодиспансера

Общественная палата будет добиваться восстановления в должности уволенного после видео с застольем врача кардиодиспансера. Заместитель секретаря общественной палаты Рязанской области Ольга Воронова заявила, что общественники попытаются в рамках законодательства помочь восстановлению Галины Лазаревой на работе, передают «
Лазарева является членом общественной палаты Рязанской области.
В сообщении отметили, что инцидент произошел в обеденный перерыв, и Лазарева, которая была в отпуске, пришла отметить свой юбилей с коллегами. «Там не было очереди, не было никакого напряжения. Это не роддом, не хирургическое отделение», — добавила Воронова.
Напомним, 10 января в сети появилось
По состоянию на 12:00 четверга, 15 февраля, под обращением подписались 10 599 человек.
Автора скандального ролика Александра Морозова