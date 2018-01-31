Застолье в рязанском кардиодиспансере показали на Первом канале

Застолье врачей в рязанском кардиодиспансере показали в рубрике «Аффтар ржот» программе «Пусть говорят» на Первом канале. Сюжет вышел в эфир в среду, 31 января
В студии шоу присутствовал автор ролика Александр Морозов. Мужчина рассказал, что снял видео 10 января около 2 часов дня, когда в больнице уже начался прием. Он пришел туда с беременной супругой и решил снять видео, поскольку врачи не начали прием вовремя.
«Это был внутренний протест», — отметил он.
Автор отметил, что готов поддержать петицию за восстановление бывшей заведующей кардиодиспансера в должности.
«Если она „вытащила“ не одного человека с „сердцем“, почему бы и нет», — сказал он.
Напомним, 10 января в сети
По состоянию на 8:00 воскресенья, 28 января, под обращением