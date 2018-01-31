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20:53, 31 января 2018 1 715
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Застолье в рязанском кардиодиспансере показали на Первом канале

Застолье в рязанском кардиодиспансере показали на Первом канале

Застолье врачей в рязанском кардиодиспансере показали в рубрике «Аффтар ржот» программе «Пусть говорят» на Первом канале. Сюжет вышел в эфир в среду, 31 января

В студии шоу присутствовал автор ролика Александр Морозов. Мужчина рассказал, что снял видео 10 января около 2 часов дня, когда в больнице уже начался прием. Он пришел туда с беременной супругой и решил снять видео, поскольку врачи не начали прием вовремя.

«Это был внутренний протест», — отметил он.

Автор отметил, что готов поддержать петицию за восстановление бывшей заведующей кардиодиспансера в должности.

«Если она „вытащила“ не одного человека с „сердцем“, почему бы и нет», — сказал он.

Напомним, 10 января в сети появилось видео с застольем в рязанском кардиодиспансере. Из-за него лишились должностей заместитель главврача и заведующая отделением. Министр здравоохранения области назвал произошедшее «неприятным моментом».

Петиция за восстановление заведующей отделением в должности появилась в сети 12 января. По словам ее автора, Михаила Ерошина, уволенная заведующая спасла не одну жизнь за свою трудовую практику.

По состоянию на 8:00 воскресенья, 28 января, под обращением подписались 10 117 человек.


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