Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:08, 1 февраля 2018 961
 0    0

Экс-главу администрации Екимовского поселения осудят за махинации с землей

Экс-главу администрации Екимовского поселения осудят за махинации с землей

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Экс-главу администрации Екимовского поселения Геннадия Бугрова осудят за махинации с землей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Расследование уголовного дела в отношении чиновника завершили и направили в суд. Подельник обвиняемого до суда не дожил.

Бугрова задержали в апреле 2017 года, за несколько дней до этого он подал в отставку. В суде он объяснил такое решение давлением главы районной администрации Натальи Жуневой.

По версии следствия, в 2010 году Бугров, будучи бизнесменом, подделал документ для получения государственной земли и незаконно завладел участком в деревне Сергеевка стоимостью 500 тысяч рублей. С 2009 по 2010 годы обвиняемый, являясь директором ООО «Торнадо-Аутдор», подделал шесть выписок из похозяйственной книги о наличии у его родственника и пяти подчиненных работников права собственности на земельные участки.

В 2015 году Бугров организовал сделал выписки с ложными сведениями о том, что земельные участки относятся к территориальной зоне, где разрешено строительство многоэтажек.

Вопросы к чиновнику также возникли у контрольно-счетной палаты района.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:41, 1 февраля 2018
Главврач рязанской ОКБ провел операцию по удалению опухоли без скальпеля 2
19:21, 1 февраля 2018
Недостроенную спасательную станцию на Оке выставили на продажу за миллион
19:15, 1 февраля 2018
Рязанца, проломившего голову фельдшеру «скорой», отправили на принудительное лечение
18:31, 1 февраля 2018
На пожаре в Рыбновском районе пострадали люди
18:18, 1 февраля 2018
В Рязани продолжают искать 81-летнего пенсионера
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Каждый второй пользователь «Дом.ru Бизнес» выбирает «Облачную телефонию»

Каждый второй пользователь «Дом.ru Бизнес» выбирает «Облачную телефонию»

По собственным оценкам компании, оператор входит в топ-10 ведущих поставщиков услуг облачной телефонии в России.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:50, 19 января 2018 40 870
Тысячи рязанцев искупались в проруби на Крещение. Фоторепортаж 2
12:33, 24 января 2018 21 708
В Рязани выехали на линии «московские» троллейбусы. Фото и видео 9
9:39, 30 января 2018 20 433
В Пронском районе такси превратилось в груду металла от столкновения с грузовиком, погибли трое 8
11:28, 19 января 2018 19 554
Рязанка Наталья Соболева появилась на страницах Playboy Южной Африки 9
9:26, 21 января 2018 17 600
Подморозит. Прогноз погоды в Рязани на последнюю рабочую неделю января
Все новости
Голосования

Будете ли вы отмечать День святого Валентина?

Окончание опроса: 14.02.2018
Архив голосований
Форум