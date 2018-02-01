Экс-главу администрации Екимовского поселения осудят за махинации с землей

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Экс-главу администрации Екимовского поселения Геннадия Бугрова осудят за махинации с землей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Расследование уголовного дела в отношении чиновника завершили и направили в суд. Подельник обвиняемого до суда не дожил.
Бугрова задержали в апреле 2017 года, за несколько дней до этого он подал в отставку. В суде он объяснил такое решение давлением главы районной администрации Натальи Жуневой.
По версии следствия, в 2010 году Бугров, будучи бизнесменом, подделал документ для получения государственной земли и незаконно завладел участком в деревне Сергеевка стоимостью 500 тысяч рублей. С 2009 по 2010 годы обвиняемый, являясь директором ООО «Торнадо-Аутдор», подделал шесть выписок из похозяйственной книги о наличии у его родственника и пяти подчиненных работников права собственности на земельные участки.
В 2015 году Бугров организовал сделал выписки с ложными сведениями о том, что земельные участки относятся к территориальной зоне, где разрешено строительство многоэтажек.