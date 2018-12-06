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16:05, 6 декабря 2018 2 261
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Мэрия накажет виновных за установку надгробий ветеранов с ошибками

Мэрия накажет виновных за установку надгробий ветеранов с ошибками

Мэрия накажет виновных за установку надгробий ветеранов с ошибками. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщил и.о. мэра Сергей Карабасов.

«Это вопиющий факт. Явно халатная работа со стороны МУП «Ритуал», — заявил Карабасов.

Он поручил дирекцию благоустройства провести проверку и всех виновных привлечь к ответственности вплоть до увольнения.

«Важно понять, кто принимал эти работы, кто контролировал, и разобраться с подрядчиком», — подчеркнул и. о мэра.

Он распорядился устранить все недочеты, усилить контроль за Скорбящинским кладбищем и не допускать таких ситуаций.

Замдиректора МУП «Ритуал» Татьяна Розумеенко пообещала, что ремонтные работы завершат до 12 декабря.

Напомним, на надгробиях исказили имена бойцов Великой Отечественной войны и годы жизни. Некоторые фотографии закрасили побелкой. Позже губернатор Николай Любимов потребовал срочно восстановить надгробия

В четверг, 6 декабря, плиты убрали. Восстановлением займется ООО «Комплект — сервис». В апреле компания делала ремонт, гарантия по контракту составляет год.


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