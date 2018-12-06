Мэрия накажет виновных за установку надгробий ветеранов с ошибками. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщил и.о. мэра Сергей Карабасов.
«Это вопиющий факт. Явно халатная работа со стороны МУП «Ритуал», — заявил Карабасов.
Он поручил дирекцию благоустройства провести проверку и всех виновных привлечь к ответственности вплоть до увольнения.
«Важно понять, кто принимал эти работы, кто контролировал, и разобраться с подрядчиком», — подчеркнул и. о мэра.
Он распорядился устранить все недочеты, усилить контроль за Скорбящинским кладбищем и не допускать таких ситуаций.
Замдиректора МУП «Ритуал» Татьяна Розумеенко пообещала, что ремонтные работы завершат до 12 декабря.
Напомним, на надгробиях
В четверг, 6 декабря, плиты