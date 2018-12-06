Со Скорбященского кладбища убрали надгробия ветеранов с ошибками

В четверг, 6 декабря, со Скорбященского кладбища убрали надгробия с ошибками. Подрядчик должен исправить неточности до 12 декабря.
Восстановлением плит
Напомним, на надгробиях
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 6 декабря, со Скорбященского кладбища убрали надгробия с ошибками. Подрядчик должен исправить неточности до 12 декабря.
Восстановлением плит
Напомним, на надгробиях
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанцы смогут побороться за «Кубок президента России онлайн» в игре «Что? Где? Когда?»
|
cледующая новость →Любимов наградил рязанских волонтеров. Фото
Если разобраться, несложно понять взаимосвязи между ценами в магазине и процентными ставками на кредит.