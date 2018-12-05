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11:00, 5 декабря 2018 519
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На Скорбященском кладбище надгробия ветеранов испортили ошибками

На Скорбященском кладбище надгробия ветеранов испортили ошибками

На Скорбященском кладбище надгробия ветеранов испортили ошибками. Об этом корреспонденту RZN.info рассказал директор Научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов.

«Это гражданская позиция каждого здравомыслящего человека, который знает о Великой Отечественной войне и вкладе Рязани в нее. Я лично осмотрел некрополь еще 26 октября и заметил, что многие надгробия просто невозможно прочитать. В голове это не укладывается. Высаженных туй, выложенной плитки и парадов с флагами явно недостаточно. Перед этим необходимо облагораживать могилы», — подчеркнул Конов.

По его словам, самодельные надписи исказили имена на плитах. На надгробиях есть ошибки в годах рождения, фотографии бойцов закрашены побелкой.

Напомним, в понедельник, 3 декабря, рязанцы почтили память Неизвестного солдата на Скорбященском кладбище.

Фото НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция


© RZN.info

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