На Скорбященском кладбище надгробия ветеранов испортили ошибками. Об этом корреспонденту
«Это гражданская позиция каждого здравомыслящего человека, который знает о Великой Отечественной войне и вкладе Рязани в нее. Я лично осмотрел некрополь еще 26 октября и заметил, что многие надгробия просто невозможно прочитать. В голове это не укладывается. Высаженных туй, выложенной плитки и парадов с флагами явно недостаточно. Перед этим необходимо облагораживать могилы», — подчеркнул Конов.
По его словам, самодельные надписи
Напомним, в понедельник, 3 декабря, рязанцы
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