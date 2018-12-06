Николай Любимов поручил срочно восстановить надгробия на Скорбященском кладбище. Об этом в четверг, 6 декабря,
И.о. главы администрации Сергей Карабасов должен принять меры и устранить ошибки, которые допустили при реставрации надгробных плит на солдатских могилах.
«Надо незамедлительно устранить ошибки, разобраться с тем, кто и как принимал работы у подрядчиков, организовать полноценную проверку этих работ. По итогам разбирательства, если будут основания, необходимо передать материалы в правоохранительные органы», — заявил Любимов.
Глава региона поручил разработать «такой механизм контроля, чтобы невозможно было повторить подобное».
Напомним, на надгробиях
Восстановлением плит