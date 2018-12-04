Приставы освободили от ареста автобусы «Автоколонны-1310». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Отмечается, что со среды, 5 декабря, пассажирские перевозки будут осуществляться в штатном режиме.
«Работа МУП в течение сегодняшнего дня была незначительно снижена в связи с временным ограничением права пользования со стороны судебных приставов, которое было снято вечером 4 декабря», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что предприятие не оплатило долг, а «договорилось» с приставами.
В среду на городские маршруты выйдет, «согласно производственному плану», 60 автобусов.
Напомним, судебные приставы
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