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19:46, 4 декабря 2018 1 713
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Приставы освободили от ареста автобусы «Автоколонны-1310» — мэрия 1

Приставы освободили от ареста автобусы «Автоколонны-1310» — мэрия

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Приставы освободили от ареста автобусы «Автоколонны-1310». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Отмечается, что со среды, 5 декабря, пассажирские перевозки будут осуществляться в штатном режиме.

«Работа МУП в течение сегодняшнего дня была незначительно снижена в связи с временным ограничением права пользования со стороны судебных приставов, которое было снято вечером 4 декабря», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что предприятие не оплатило долг, а «договорилось» с приставами.

В среду на городские маршруты выйдет, «согласно производственному плану», 60 автобусов.

Напомним, судебные приставы арестовали 67 автобусов «Автоколонны-1310».

Ранее рязанская автоколонна подала иск о своем банкротстве, долг более 77 миллионов. В мэрии сообщили, что обстоятельства не повлияют на работу транспорта. Позже Карабасов рассказал, что рязанская автоколонна инициировала процедуру, чтобы прибегнуть к помощи арбитражного управляющего и выработать новую модель развития.


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