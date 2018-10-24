Банкротство рязанской автоколонны не повлияет на работу транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Там отметили, что арбитражный суд назначит конкурсного управляющего и введет процедуру наблюдения «в целях обеспечения сохранения имущества предприятия и проведения анализа его финансового состояния».
«Все это время предприятие продолжит работать в штатной режиме, зарплата сотрудникам будет выплачиваться в срок», — добавили в администрации.
Также в пресс-службе опровергли появившуюся в рязанских СМИ информацию о том, что предприятие не будет работать 25 октября.
Ранее рязанская «Автоколонна № 1310» подала иск о своем банкротстве из-за долга в